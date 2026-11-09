Iran, Baghaei deride gli Usa: "Il comandante del CENTCOM si dà ai podcast e alle Tartarughe Ninja"

L’Iran deride la nuova iniziativa militare degli Stati Uniti per bloccare i collegamenti terrestri di Teheran con i Paesi vicini. A farlo è il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei. L’operazione, denominata ‘Task Force Iron Gate’, è stata annunciata sabato dal Comando Centrale americano. L’obiettivo dichiarato è impedire all’Iran di utilizzare le rotte terrestri per trasportare armi avanzate e altri materiali. Baghaei ha liquidato l’iniziativa come un tentativo di mascherare le sconfitte americane. “A quanto pare, lo stesso comandante del CENTCOM sta cambiando carriera piuttosto rapidamente. Dopo tutti quei notevoli ‘successi’ che ha portato al suo Paese a Minab, Lamerd e Sirik, è passato alla produzione di podcast. E ora, a quanto pare, si sta preparando a realizzare un nuovo episodio delle Tartarughe Ninja“, ha dichiarato.

Il portavoce ha poi ironizzato anche sulla squadra di venti membri con base in Florida che dovrebbe portare avanti l’operazione, sostenendo che i precedenti tentativi americani si sono conclusi con un fallimento e che anche Iron Gate avrà lo stesso destino.