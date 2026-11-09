India, Nuova Delhi soffocata da una nuvola di smog dopo i festeggiamenti del Diwali

Una fitta coltre di smog ha avvolto Nuova Delhi lunedì mattina, all’indomani dei festeggiamenti del Diwali, la tradizionale festa indù delle luci. Nonostante le restrizioni, domenica sera migliaia di fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo della capitale, contribuendo ad aggravare una situazione già critica. L’indice di qualità dell’aria ha superato quota 350 in diverse aree della città, entrando nella fascia considerata grave. La visibilità si è ridotta, mentre una foschia grigia ha coperto strade ed edifici.

I cosiddetti fuochi d’artificio ecologici, gli unici autorizzati dalla Corte Suprema indiana in determinate fasce orarie, producono meno emissioni rispetto a quelli tradizionali, ma continuano comunque a rilasciare particolato e sostanze inquinanti. Il loro effetto si somma a quello delle altre fonti di inquinamento, in particolare il traffico, le industrie, i cantieri e il fumo provocato dalla combustione dei residui agricoli negli Stati confinanti del Punjab e dell’Haryana. La situazione peggiora ogni anno tra ottobre e novembre, quando temperature più basse, venti deboli e condizioni atmosferiche stagnanti impediscono agli inquinanti di disperdersi. Le autorità hanno introdotto restrizioni ai cantieri e ai generatori diesel, ma le misure non sono riuscite a evitare il ripetersi dell’emergenza. Gli ambientalisti chiedono interventi strutturali, con energie più pulite e controlli più severi sulle emissioni dei veicoli.