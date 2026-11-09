Il campione di judo Teddy Riner si candida a presidente della Francia

Il campione olimpico di judo Teddy Riner ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali in Francia del 2027.

“Mi candido per dimostrare che è possibile risollevare la Francia”, ha detto la leggenda dello sport francese, originario della Guadalupa, posizionandosi come “né di destra né di sinistra”. “Non sono solo un judoka. Mi rifiuto di essere ridotto al ruolo di campione o di atleta che deve accontentarsi di salire sul podio e che non avrebbe voce in capitolo su tutto il resto”, ha aggiunto in dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Le Parisien. La decisione, presa dopo una riflessione “ben ponderata”, risale alle Olimpiadi di Parigi, ha rivelato l’atleta. “Ho visto un intero Paese unirsi, orgoglioso, felice. Mi sono detto: quello che siamo riusciti a fare in quindici giorni, dobbiamo poterlo fare per il Paese”, ha affermato Riner.

Teddy Riner, Parigi, 3 agosto 2024 (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Chi è Teddy Riner

Teddy Riner, nato a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, il 7 aprile 1989, è pluricampione olimpico e mondiale di judo (nella categoria +100 kg). In carriera ha conquistato cinque medaglie d’oro e due di bronzo alle Olimpiadi, 12 ori, un argento e un bronzo ai Mondiali e infine cinque ori, due argenti e un bronzo agli Europei. Nel 2007, a soli 18 anni, è diventato il più giovane campione del mondo ai campionati di Rio de Janeiro, un anno dopo aver conquistato il titolo juniores. Stella del mondo dello sport francese, ha dominato la scena del judo dal 2010 al 2020 ed è riuscito a vincere ben 154 incontri consecutivi nell’arco di un decennio.