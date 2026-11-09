G7 ministri Esteri a Parigi, Tajani accolto da Barrot

Si è aperta a Parigi la riunione di due giorni dei ministri degli Esteri del G7, con al centro del dibattito i conflitti in Ucraina e Iran. Su richiesta italiana il vertice discuterà anche di guerra ibrida, dopo i gravi episodi che in questi giorni hanno preso di mira l’Europa: attacchi al traffico aereo, a supermercati e persino a centri trasfusionali, con l’obiettivo di creare panico e colpire la vita quotidiana dei cittadini. Partecipa anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio, in quella che è la sua prima missione all’estero dopo il ko dei repubblicani nelle elezioni di midterm. Nelle immagini l’arrivo del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, accolto dall’omologo francese Jean-Noël Barrot.