Dana White portavoce della Casa Bianca, Trump: “Stavo scherzando”

Il presidente degli Stati Uniti ha ritrattato l’offerta dell’incarico precisando che si è trattato “solo di un po’ di divertimento”

L’idea di nominare Dana White portavoce della Casa Bianca era uno scherzo, parola di Donald Trump. “Stavo scherzando, ma credo che a Dana l’idea piaccia, è una persona molto capace”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti precisando che si è trattato “solo di un po’ di divertimento”.

In seguito alla pesante sconfitta subita dal suo partito durante le elezioni di midterm, venerdì il leader repubblicano ha attuato un rimpasto nella sua amministrazione sostituendo il proprio capo dello staff Susie Wiles con Stephen Miller (artefice delle dure politiche sull’immigrazione). Il giorno seguente sui social ha pubblicato un post in cui affermava di aver offerto il ruolo di addetto stampa a White, presidente dell’Ultimate Fighting Championship (UFC).

Per la giornata di lunedì sarebbe in programma un incontro tra White e Trump alla Casa Bianca, anche se il numero uno dell’UFC, secondo la Cnn, avrebbe già rifiutato la proposta di incarico. Al momento il tycoon non ha un addetto stampa: il ruolo era stato ricoperto brevemente da Katie Zacharia, la quale però ha mostrato difficoltà sia dietro il podio che durante le interviste, lasciando il lavoro dopo soli cinque giorni.

Dana White e Donald Trump, Las Vegas, 5 agosto 2026 (AP Photo/John Locher)

Chi è Dana White

Dana White è nato a Manchester, Connecticut, il 28 luglio 1969, da una famiglia di origini irlandesi. È il presidente della Ultimate Fighting Championship, organizzazione di arti marziali miste, e fondatore di Power Slap, società statunitense che promuove gare di schiaffi. Su Cnbc Events si legge che White recentemente è stato nominato una delle figure più influenti nello sport da Sports Illustrated (2023) e dallo Sports Business Journal (2024), nonché uno dei dirigenti più influenti nel settore dei media da Variety (2024).