Creta, 12 persone trovate morte in un’imbarcazione carica di migranti

Le autorità greche hanno riferito di aver recuperato 12 cadaveri da un’imbarcazione carica di migranti, individuata a sud dell’isola di Creta, mentre una nave mercantile in transito ha salvato 18 persone dalla stessa barca.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle 12 vittime. La guardia costiera greca ha dichiarato che il mezzo è stato rinvenuto lunedì mattina a circa 15 miglia nautiche – pari a circa 28 km – a sud dell’isola di Creta. Sono state individuate anche altre due imbarcazioni, che trasportavano rispettivamente 47 e 40 persone. Negli ultimi mesi, migliaia di migranti hanno intrapreso la pericolosa traversata marittima dalle coste settentrionali dell’Africa verso la Grecia. Il Paese si trova lungo una delle rotte più utilizzate da chi fugge da conflitti e povertà in Africa, Medio Oriente e Asia.