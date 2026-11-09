Sparatoria a Cracovia, morto l’attentatore

È morto Michal O., il ragazzo di 24 anni autore del brutale attacco avvenuto sabato nella piazza del mercato principale di Cracovia, in Polonia. Lo riportano i media locali.

L’annuncio della polizia

La polizia del Voivodato della Piccola Polonia (Malopolska) ha reso noto che l’uomo, colpito dagli agenti, è spirato questa mattina presto in un ospedale di Cracovia. L’attentatore si trovava in condizioni critiche in ospedale in seguito a uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. “Vi informiamo che l’autore di questi tragici eventi è deceduto questa mattina presto in ospedale”, ha dichiarato la polizia su X.

Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu. — Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026

L’attentatore era stato sottoposto a diversi interventi

Le autorità statali e regionali avevano riferito che, dopo l’arresto e il trasferimento dal luogo dell’attacco, il 24enne era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici; fin dal principio, i medici avevano definito le sue condizioni come critiche. Entrambi gli agenti che lo hanno bloccato, invece, hanno ripreso conoscenza dopo essere stati in coma. Gli investigatori stanno raccogliendo informazioni sulle vittime e sulla dinamica degli eventi legati al crimine.

Cracovia, Polonia, 8 novembre 2026 (AP Photo/Beata Zawrzel)

La ricostruzione dell’attentato a Cracovia

L’attentato è avvenuto sabato 7 novembre, nel pomeriggio. Il 24enne è entrato nella piazza del mercato principale di Cracovia a bordo di un’auto e ha iniziato a sparare contro la folla. Il bilancio complessivo è di sette vittime (compreso l’aggressore) e 15 feriti. Il ministro degli Interni Marcin Kierwinski aveva affermato che l’uomo, residente nella regione di Swietokrzyskie, “potrebbe essere stato affascinato da ideologie di estrema destra”. Le autorità nel frattempo hanno aperto un’indagine per “crimine terroristico”.

Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’attentatore a Ostrowiec Swietokrzyski, dove hanno rinvenuto i corpi del padre (53 anni), della madre (52 anni) e della sorella (21 anni). In casa sono state anche trovate e sequestrate ingenti quantità di munizioni e sette armi da fuoco.

Procura indaga se l’attentatore ha ricevuto aiuto da qualcuno

“Stiamo indagando per capire se” l’attentatore di Cracovia “sia stato ispirato da qualcuno o se abbia ricevuto aiuto da qualcuno“, “abbiamo sequestrato i suoi dispositivi elettronici e cercheremo di sbloccarli per accedere ai contenuti”, ha detto ad Associated Press Eryk Stasielak, della sezione di Cracovia della Procura nazionale. I pubblici ministeri stanno anche cercando di capire come l’aggressore sia riuscito a procurarsi così tante armi e così tante munizioni. Ha precisato che è troppo presto per esprimersi sull’ideologia dell’uomo e che si stanno seguendo diverse piste. Le autopsie delle vittime sono state avviate a partire da oggi, ha aggiunto.