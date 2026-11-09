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lunedì 9 novembre 2026

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Attacchi hacker contro i supermercati, la Francia accusa l’Iran: “Pasdaran responsabili”

Attacchi hacker contro i supermercati, la Francia accusa l’Iran: “Pasdaran responsabili”
Una cliente di fronte a un frigorifero in un supermercato francese. (AP Photo/Teresa Suarez)
Redazione
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A confermare il ruolo delle Guardie Rivoluzionarie è il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Noël Barrot

Un mese dopo l’attacco informatico ai frigoriferi dei supermercati in Francia, la procura di Parigi sospetta che l’Iran sia dietro l’incidente, che ha causato la perdita di tonnellate di prodotti alimentari. È stata quindi aperta un’inchiesta sul capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, un’unità di cyberattacco riconducibile ai pasdaran.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha poi confermato che “il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran è responsabile” degli attacchi. “Si tratta di un attacco di portata e aggressività senza precedenti”, ha affermato. Barrot ha annunciato di aver convocato l’ambasciatore iraniano in Francia “per protestare con la massima fermezza contro questo atto estremamente grave”. “Imporremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco”, ha aggiunto il ministro.

Iv: “Attacchi hacker? Iran minaccia concreta, risposta sia europea”

“Che l’Iran possa essere dietro l’attacco cyber del mese scorso a centinaia di supermercati in Francia non sorprende. Quella dei Pasdaran è una minaccia concreta, tanto quanto la Russia, della quale è soldale e alleata. Se il ministero degli Esteri francese punta il dito in modo così sicuro contro i Guardiani della Rivoluzione, è bene che anche l’Italia valuti la pista che porta a Teheran per quanto accaduto nei giorni scorsi. Siamo di fronte ad una offensiva senza precedenti”, ha dichiarato il senatore di Italia Viva-Casa Riformista, Ivan Scalfarotto, responsabile esteri del partito. “La guerra ibrida è una caratteristica delle autocrazie, Cina, Russia, Iran, Corea del Nord. Una modalità di attacco a cui questi paesi lavorano da anni, ma alla quale, evidentemente, i nostri paesi non sono adeguatamente preparati. L’unica strada è un coordinamento a livello europeo. La minaccia è tale che nessun paese può pensare di cavarsela da solo, la risposta può essere solo europea”.

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