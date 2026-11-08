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domenica 8 novembre 2026

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Yemen, Houthi: “Almeno 72 morti in raid contro otto province”

Yemen, Houthi: “Almeno 72 morti in raid contro otto province”
Soldato Houthi a Jawf, Yemen, 15 settembre 2026 (Ansar Allah Media Office via AP)
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Gli attacchi si sono concentrati nella zona di Bani Hushaish, a est della capitale Sana’a

Gli Houthi hanno affermato che almeno 72 persone sono morte in raid aerei condotti in otto province. Lo riporta Al Jazeera secondo cui gli attacchi si sono concentrati nella zona di Bani Hushaish, a est della capitale Sana’a, sotto il controllo del gruppo che ha accusato la coalizione guidata dall’Arabia Saudita di aver preso di mira strutture civili e infrastrutture. Al momento la coalizione, che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, con sede nella città di Aden, non ha commentato.

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