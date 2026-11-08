Usa, Dana White rifiuta la proposta di diventare portavoce della Casa Bianca

Dana White, presidente e amministratore delegato della Ultimate Fighting Championship (Ufc), avrebbe rifiutato l’insolita proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di diventare portavoce della Casa Bianca. Lo riferisce la Cnn citando una fonte vicina alla vicenda. White ha glissato su una domanda riguardante l’offerta durante una conferenza stampa a Londra in occasione di un evento, limitandosi a dire che lunedì volerà a Washington per incontrare Trump. Alla domanda su come avrebbe conciliato il nuovo incarico con le posizioni che già ricopre nel mondo degli sport da combattimento, il ceo dell’Ufc è sembrato inizialmente confuso, per poi rispondere: “Sì, ho già un sacco di incarichi”. White ha preferito non rivelare quali conversazioni avesse avuto con Trump, aggiungendo “Sono sicuro che avrò altro di cui parlare dopo quell’incontro”.