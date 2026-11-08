Sparatoria a Cracovia, il ministro dell'Interno: "Killer affascinato da ideologie di estrema destra"

(LaPresse) “Sembra che l’autore del reato abbia agito da solo”, “che avesse opinioni molto radicali” e “che fosse affascinato dalle ideologie di estrema destra”. Lo ha detto Marcin Kierwinski, ministro dell’Interno polacco, all’indomani dell’attentato avvenuto nella piazza del mercato principale a Cracovia. Un 24enne è sospettato di aver aperto il fuoco sulla folla uccidendo sei persone. Altre 16 sono rimaste ferite, compreso l’aggressore che è stato colpito dagli agenti ed è ricoverato in condizioni critiche. “La pronta reazione degli agenti ha impedito che si verificasse una strage ben più grave”, ha aggiunto il ministro in conferenza stampa.