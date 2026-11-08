Regno Unito, i Reali britannici alla cerimonia del Remembrance Sunday a Londra

Si è tenuta oggi, domenica 8 novembre 2026, la commemorazione della Remembrance Sunday, la Domenica della Memoria, che si tiene ogni anno per rendere omaggio al contributo di militari e civili britannici durante le guerre. Davanti al Cenotaph, memoriale di guerra a Whitehall, a Londra, erano presenti numerosi esponenti della Royal Family, da re Carlo III alla principessa Anna, oltre ai futuri regnanti, William e Kate. Hanno partecipato anche il premier Andy Burnham e alcuni degli ex primi ministri del Paese. Qui le foto più significative della giornata.