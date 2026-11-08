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domenica 8 novembre 2026

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Regno Unito, i Reali britannici alla cerimonia del Remembrance Sunday a Londra

Regno Unito, i Reali britannici alla cerimonia del Remembrance Sunday a Londra
La regina Camilla di Gran Bretagna, a sinistra, e Kate, principessa del Galles, partecipano alla cerimonia della “Remembrance Sunday” presso il Cenotafio, a Londra, (Foto AP/Alastair Grant, Pool)
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L'arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, partecipa alla cerimonia nazionale di commemorazione (National Service of Remembrance) presso il Cenotafio di Londra,(Leon Neal/Pool Photo via AP)
Il re del Regno Unito Carlo III (al centro, in basso), il principe William (secondo da sinistra) e la principessa Anna (a destra) partecipano a una parata in vista della cerimonia della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra (Foto AP/Alberto Pezzali, Pool)
Il primo ministro britannico Andy Burnham partecipa a una cerimonia in vista della funzione della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra (Foto AP/Alberto Pezzali, Pool)
La regina Camilla di Gran Bretagna, a sinistra, e Kate, principessa del Galles, partecipano alla cerimonia della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra, (Foto AP/Alastair Grant, Pool)
Il primo ministro britannico Andy Burnham partecipa a una cerimonia in vista della funzione della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra (Foto AP/Alberto Pezzali, Pool)
Gli ex primi ministri britannici Keir Starmer, Rishi Sunak, Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair e John Major partecipano alla cerimonia della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra (Foto AP/Alastair Grant, Pool)
Il primo ministro britannico Andy Burnham, al centro a destra, e Kemi Badenoch, leader del Partito conservatore britannico, partecipano alla cerimonia della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra (Foto AP/Alastair Grant, Pool)
Il primo ministro britannico Andy Burnham partecipa a una cerimonia in vista della funzione della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra (Foto AP/Alberto Pezzali, Pool)
Il re del Regno Unito Carlo III, al centro, e la principessa Anna partecipano alla cerimonia della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra (Foto AP/Alberto Pezzali, Pool)
La principessa Anna di Gran Bretagna partecipa alla cerimonia della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra (Foto AP/Alberto Pezzali, Pool)
Il re del Regno Unito Carlo III, al centro, e la principessa Anna partecipano alla cerimonia della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra (Foto AP/Alberto Pezzali, Pool)
La regina Camilla di Gran Bretagna, a sinistra, e Kate, principessa del Galles, partecipano alla cerimonia della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra, (Foto AP/Alastair Grant, Pool)
La regina Camilla di Gran Bretagna, a sinistra, e Kate, principessa del Galles, partecipano alla cerimonia della "Remembrance Sunday" presso il Cenotafio, a Londra, (Foto AP/Alastair Grant, Pool)
L’ex primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente della Camera dei Comuni Lindsay Hoyle, l'ex primo ministro britannico Rishi Sunak, Nigel Farage e l'ex prima ministra britannica Liz Truss partecipano alla cerimonia nazionale di commemorazione (National Service of Remembrance) presso il Cenotafio di Londra (Leon Neal/Pool Photo via AP)
Hachiko partecipa alla cerimonia nazionale di commemorazione presso il Cenotafio di Londra (Leon Neal/Pool Photo via AP)

Si è tenuta oggi, domenica 8 novembre 2026, la commemorazione della Remembrance Sunday, la Domenica della Memoria, che si tiene ogni anno per rendere omaggio al contributo di militari e civili britannici durante le guerre. Davanti al Cenotaph, memoriale di guerra a Whitehall, a Londra, erano presenti numerosi esponenti della Royal Family, da re Carlo III alla principessa Anna, oltre ai futuri regnanti, William e Kate. Hanno partecipato anche il premier Andy Burnham e alcuni degli ex primi ministri del Paese. Qui le foto più significative della giornata.

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