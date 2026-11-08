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domenica 8 novembre 2026

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Polonia, sparatoria a Cracovia: la polizia fa irruzione nell'abitazione dell'attentatore

LaPresse
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(LaPresse) La polizia ha fatto irruzione nella casa dell’uomo sospettato di aver aperto il fuoco nella piazza del mercato principale di Cracovia, in Polonia. Nell’attentato sono morte sei persone e altre 16 sono rimaste ferite, compreso l’aggressore, un 24enne, che è stato colpito dagli agenti ed è in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dal primo ministro polacco Donald Tusk, le autorità hanno rinvenuto i corpi di tre familiari stretti del sospettato (due donne e un uomo) all’interno della sua abitazione a Ostrowiec Świętokrzyski, città a circa 150 chilometri a nord-est di Cracovia.