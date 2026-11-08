Polonia, procura di Cracovia avvia indagine per terrorismo dopo spari in piazza: sequestrate 7 armi da fuoco

La procura di Cracovia ha avviato un’indagine sull’attentato di ieri nella piazza del mercato. Lo scrive la Gazeta Wyborcza spiegando per l’uccisione di 6 persone e il ferimento di molte altre, tra cui agenti di polizia, si procede per “crimine terrostico”. Le ispezioni sono andate avanti tutta la notte prima a Cracovia poi a Ostrowiec Swietokrzyski, dove viveva con la famiglia il 24enne unico indagato per la strage. La Procura di Ostrowiec Swietokrzyski, scrive Tvn24, ha dichiarato che è state sequestrata una notevole quantità di munizioni e sette armi da fuoco.

Polonia, Farnesina: “Studenti italiani rientrano oggi in bus da Cracovia”

Intanto, la Farnesina fa sapere che rientrano oggi in Italia da Cracovia gli studenti e gli accompagnatori del liceo “Ugo Foscolo” di Albano Laziale che ieri erano sui luoghi della sparatoria nella Piazza del Mercato. Il ministero rende noto che in accordo con l’agenzia che ha curato il viaggio, i ragazzi hanno preferito partire al più presto, utilizzando un autobus in mancanza di posti sui voli di linea. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con i professori e con i ragazzi per incoraggiarli e per confermare l’attenzione con cui tutti i funzionari della Farnesina hanno seguito il loro caso nelle ore più critiche. “Vi seguiremo – ha detto – fino alla vostra partenza, speriamo che questa pagina terribile possa essere presto alle vostre spalle. Ieri la Farnesina e i diplomatici italiani in Polonia hanno fatto tutto il possibile per mettervi in sicurezza”.