Polonia, 24enne spara in piazza a Cracovia: 6 morti. Salvo un gruppo di liceali italiani

Altre 16 persone sono rimaste ferite, compreso l’attentatore che è stato colpito dagli agenti ed è in condizioni critiche

L’incubo terrorismo piomba sulla Polonia, dove nell’affollata piazza principale di Cracovia sabato pomeriggio un uomo in mimetica è giunto a bordo di un auto e ha aperto il fuoco. Il bilancio è di sei vittime, fra cui un cittadino straniero, e 16 feriti, compreso l’attentatore, che è stato colpito dagli agenti ed è in condizioni critiche. Anche fra i feriti ci sarebbero cittadini stranieri.

Chi è l’autore della sparatoria

L’autore della sparatoria è un 24enne cittadino polacco residente nella regione di Swietokrzyskie, situata nel centro-sud del paese. Il ministro degli Interni, Marcin Kierwinski, ha affermato che l’uomo “potrebbe essere stato affascinato da ideologie di estrema destra”, questo aspetto sarà “approfondito” dagli inquirenti. Il ministro ha elogiato la “rapida risposta” degli agenti di polizia, che hanno impedito una strage “che poteva essere ben più grande”, e ha smentito le indiscrezioni che in un primo momento parlavano di due possibili attentatori.

In piazza a Cracovia diversi cittadini italiani

In piazza a Cracovia, città dall’alto flusso di turisti, c’erano anche diversi cittadini italiani, a partire da un gruppo di liceali italiani di Albano Laziale, composto da 34 studenti e tre accompagnatori. Tutti sono rimasti incolumi e sono stati assistiti e messi in sicurezza dal personale diplomatico italiano in Polonia. “L’ambasciatore ha chiesto alla console onoraria e al direttore dell’Istituto di cultura di recarsi sul posto. I due funzionari hanno aiutato il gruppo prima a riunirsi e poi a rifugiarsi in un luogo sicuro. Hanno perso il volo che era previsto per questa sera, ma rientreranno in Italia domani”, ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Un altro cittadino italiano, Umberto Orsini, ha spiegato via social la sua esperienza, raccontando di essersi spostato con i suoi amici dal luogo dove poi è avvenuta la sparatoria solamente un minuto prima del suo inizio.

Cracovia, Polonia, 7 novembre 2026 (AP Photo/Beata Zawrzel)

I commenti delle istituzioni

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha chiesto a tutte le forze politiche di “non strumentalizzare la tragedia”, promettendo di fare piena luce sull’accaduto. Alla Polonia è giunta solidarietà unanime. “L’Europa è al fianco della Polonia nel dolore”, ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo “profondo dolore” per quello che ha definito un “vile e inaccettabile atto di violenza”. “Difenderemo sempre la nostra sicurezza e la nostra libertà contro ogni forma di terrore e violenza”, ha sottolineato la premier.