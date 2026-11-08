Melania Trump annuncia borse di studio per studenti in affido alla Louisiana State University

La First Lady Melania Trump e la Louisiana State University (LSU) hanno ottenuto un finanziamento di 7,2 milioni di dollari per istituire un fondo di dotazione permanente a sostegno delle borse di studio “FOSTERING THE FUTURE” destinate agli studenti della LSU che hanno vissuto in affidamento familiare. “Un’ottima istruzione non si limita a preparare una persona al mondo del lavoro. Offre qualcosa che nessuno potrà mai togliere. Non c’è niente di più prezioso che possiamo dare a un giovane di un’istruzione di livello mondiale”, ha affermato la First Lady Melania Trump, come riportato anche in una nota diffusa dalla Casa Bianca.