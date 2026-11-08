La First Lady Melania Trump e la Louisiana State University (LSU) hanno ottenuto un finanziamento di 7,2 milioni di dollari per istituire un fondo di dotazione permanente a sostegno delle borse di studio “FOSTERING THE FUTURE” destinate agli studenti della LSU che hanno vissuto in affidamento familiare. “Un’ottima istruzione non si limita a preparare una persona al mondo del lavoro. Offre qualcosa che nessuno potrà mai togliere. Non c’è niente di più prezioso che possiamo dare a un giovane di un’istruzione di livello mondiale”, ha affermato la First Lady Melania Trump, come riportato anche in una nota diffusa dalla Casa Bianca.
Melania Trump annuncia borse di studio per studenti in affido alla Louisiana State University
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