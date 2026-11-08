Israele, Herzog affida a Eisenkot l’incarico di formare il nuovo governo

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ufficialmente conferito l’incarico di formare il prossimo governo al leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, nel corso di una cerimonia presso la residenza presidenziale (qui le foto). L’ex generale mette così fine al governo di Benjamin Netanyahu con “sicurezza e prosperità”, come “missione di vita” per il futuro dello Stato di Israele.

הענקת המנדט להרכבת הממשלה לגדי איזנקוט. בהצלחה https://t.co/Zqeb64HZTG — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 8, 2026

Herzog: “Mi auguro il governo che possa favorire unità e dialogo”

“Mi aspetto che facciate tutto ciò che è in vostro potere per dar vita a un governo che sia al servizio dell’intera nazione“, ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog. “Mi auguro con tutto il cuore che il governo che verrà formato possa favorire l’unità, il dialogo e la riconciliazione tra tutte le componenti della nazione”, ha aggiunto.

“Le sfide che lo Stato di Israele deve affrontare sono enormi. Alcune richiedono un intervento urgente e immediato. L’Iran non perde neppure un istante nei suoi piani e nelle sue minacce”, ha dichiarato ancora Herzog. “È necessario lavorare alla costruzione di una prospettiva politica per la regione e per il giorno successivo alla guerra. Occorre procedere con il piano in 20 punti per Gaza del Consiglio per la Pace e del presidente Trump, nonché con i negoziati con il Libano e con gli altri Paesi vicini”, ha spiegato. “Israele ha bisogno di un governo stabile, in grado di affrontare queste sfide nel lungo periodo. È il momento di tendere la mano, fare tutto il possibile per l’unità del popolo e impegnarsi per un governo quanto più valido e stabile possibile, nell’interesse dei cittadini israeliani, che lo desiderano profondamente”.

Eisenkot: “Momento di emergenza, sento una grande responsabilità. Serve una leadership di cui ci si fidi”

“Sono qui oggi con un profondo senso del dovere e nella piena consapevolezza della grande responsabilità e del peso che gravano sulle mie spalle. Davanti a me, e sempre nei miei pensieri, ci sono tutti i cittadini di Israele”: queste le prime parole di Gadi Eisenkot dopo aver ricevuto dal presidente Isaac Herzog l’incarico di formare il nuovo governo. Tel Aviv “si trova in un momento di emergenza difficile e decisivo per il proprio destino. I fronti di guerra restano aperti e, contemporaneamente, siamo nel pieno di una devastante crisi diplomatica“, ha spiegato. Eisenkot ha assicurato di essere “determinato, forte del mandato che mi è stato conferito oggi, a guidare la formazione di un governo nazionale di emergenza. Saranno necessarie iniziative politiche creative e straordinarie. Israele”, ha detto, “non può permettersi il lusso di perdere tempo o di ripetere interminabili tornate elettorali”.

Il presidente israeliano Isaac Herzog (a destra) conferisce a Gadi Eisenkot l’incarico di formare un nuovo governo. (Foto: Menahem Kahana/picture-alliance/dpa/AP Images)

“Ci troviamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto. La campagna di delegittimazione contro la democrazia e la crescente sfiducia nelle istituzioni dello Stato, alimentata quotidianamente, ci hanno portato a un punto estremamente pericoloso. Se continueremo nella situazione attuale, rischiamo di precipitare in luoghi oscuri, verso un punto di non ritorno dal quale sarà molto difficile, come società e come Stato, risollevarci”, ha affermato. “Per questo c’è un’enorme urgenza di una nuova leadership, una leadership che si possa guardare negli occhi e di cui ci si possa fidare. Una leadership le cui decisioni siano sempre guidate dal bene di Israele e dalla sicurezza di Israele. Una leadership che abbia un cuore che sia il cuore di tutta la comunità d’Israele. Una leadership capace di accogliere e rappresentare tutte le componenti del popolo”.

Eisenkot apre al Likud: “Se vuole unità, sostenga il mio governo”

“È possibile ed è giusto formare rapidamente un nuovo governo che possa contare su un’ampia maggioranza alla Knesset. Per me, l’unità è un valore supremo che esprime una vera e autentica collaborazione. Se davvero i membri del Likud e del Partito Sionista Religioso credono che questo sia il momento dell’unità, come hanno dichiarato davanti al presidente, non riesco a immaginare alcun motivo per cui non dovrebbero venire a sostenere un governo guidato da me e i principi che ho presentato“, ha aggiunto Eisenkot.