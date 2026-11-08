In Nepal si rende omaggio ai cani: le celebrazioni durante la festa del "Kukur Puja"

(LaPresse) In occasione della festa annuale del “Kukur Puja“, i nepalesi hanno reso omaggio ai cani di tutto il Paese con ghirlande di fiori, bocconcini e segni di vermiglio sulla testa. Nel centro cinofilo delle forze di polizia di Kathmandu gli addestratori hanno celebrato i propri cani di servizio. In seguito i poliziotti a quattro zampe hanno dato prova delle loro abilità, saltando attraverso anelli di fuoco e eseguendo diversi comandi. In Nepal, Stato a maggioranza indù, si crede che i cani siano messaggeri di Yamraj, il dio della morte, e si dice che venerarli gli sia gradito.