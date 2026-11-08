Re Carlo III, la regina Camilla, il principe William e la Principessa Kate, riuniti alla Royal Albert Hall di Londra per il tradizionale “Festival of Remembrance” della Royal British Legion, l’annuale omaggio ai caduti delle forze armate britanniche. Per l’occasione, la Principessa del Galles ha scelto di indossare un prezioso gioiello appartenuto alla Regina Elisabetta II.
I Reali britannici al Festival of Remembrance sotto la grande cupola della Royal Albert Hall di Londra
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