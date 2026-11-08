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domenica 8 novembre 2026

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I Reali britannici al Festival of Remembrance sotto la grande cupola della Royal Albert Hall di Londra

I Reali britannici al Festival of Remembrance sotto la grande cupola della Royal Albert Hall di Londra
Il re del Regno Unito Carlo III, la regina Camilla, il principe William e Kate, principessa del Galles, partecipano all’annuale “Festival of Remembrance” della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall di Londra (Aaron Chown/Pool Photo via AP)
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Il primo ministro britannico Andy Burnham e sua moglie Marie-France Van Heel partecipano all'annuale Festival della Memoria (Festival of Remembrance) della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall di Londra (Aaron Chown/Pool Photo via AP)
Il re Carlo III di Gran Bretagna e la regina Camilla partecipano all'annuale Festival della Memoria (Festival of Remembrance) della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall di Londra (Aaron Chown/Pool Photo via AP)
Il principe William di Gran Bretagna e Kate, principessa del Galles, partecipano all'annuale Festival della Memoria (Festival of Remembrance) della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall di Londra (Aaron Chown/Pool Photo via AP)
Il principe William di Gran Bretagna e Kate, principessa del Galles, partecipano all'annuale Festival della Memoria (Festival of Remembrance) della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall di Londra (Aaron Chown/Pool Photo via AP)
Il primo ministro britannico Andy Burnham e sua moglie Marie-France Van Heel partecipano all'annuale Festival della Memoria (Festival of Remembrance) della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall di Londra (Aaron Chown/Pool Photo via AP)
L'annuale Festival of Remembrance della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall di Londra (Aaron Chown/Pool Photo via AP)
Il re del Regno Unito Carlo III, a sinistra, e la regina Camilla partecipano all'annuale Festival della Memoria (Festival of Remembrance) della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall di Londra (Aaron Chown/Pool Photo via AP)
Il re del Regno Unito Carlo III, la regina Camilla, il principe William e Kate, principessa del Galles, partecipano all'annuale "Festival of Remembrance" della Royal British Legion presso la Royal Albert Hall di Londra (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Re Carlo III, la regina Camilla, il principe William e la Principessa Kate, riuniti alla Royal Albert Hall di Londra per il tradizionale “Festival of Remembrance” della Royal British Legion, l’annuale omaggio ai caduti delle forze armate britanniche. Per l’occasione, la Principessa del Galles ha scelto di indossare un prezioso gioiello appartenuto alla Regina Elisabetta II.

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