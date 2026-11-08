Gaza, Trump ha chiesto a Netanyahu di accelerare sul piano per la Striscia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante una telefonata avvenuta giovedì, che vuole che adotti misure concrete per attuare il suo piano di pace per Gaza. Lo riferisce Axios, che citao due fonti a conoscenza della questione. La tabella di marcia prevede il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia, oltre al trasferimento della responsabilità di governo dell’enclave a una nuova amministrazione palestinese composta da tecnocrati. Il piano è tuttavia rimasto in sospeso per mesi a causa delle elezioni israeliane del 27 ottobre. L’amministrazione Trump, sottolinea Axios, non voleva che l’attuazione del piano diventasse una questione politicamente esplosiva durante la campagna elettorale israeliana. Ora che il voto si è concluso, il presidente Usa vuole portare avanti il piano, indipendentemente dal fatto che sia Netanyahu o la sua opposizione a formare il nuovo governo.

Lo scorso luglio, il Board of Peace aveva raggiunto un accordo con Hamas su un piano in 15 punti per disarmare i gruppi presenti a Gaza e trasferire il controllo civile e della sicurezza al nuovo governo palestinese tecnocratico. Da allora, il governo Netanyahu si è sostanzialmente rifiutato di procedere con la sua attuazione, soprattutto per ragioni di politica interna. Alla telefonata tra il presidente e Netanyahu, riporta ancora Axios, hanno partecipato anche il segretario di Stato Marco Rubio, Jared Kushner e l’inviato speciale Steve Witkoff. Una fonte informata sui dettagli ha descritto la conversazione, avviata dal premier israeliano, come costruttiva. Durante il colloquio è stata affrontata anche la guerra in Iran. Il giorno successivo alla telefonata, sottolinea Axios, l‘ex primo ministro britannico Tony Blair, membro del Board of Peace, si è recato in visita in Israele, dove ha incontrato Netanyahu e il suo avversario Gadi Eisenkot. Secondo una fonte, Blair ha esortato Netanyahu e gli altri leader politici israeliani a dare una possibilità al piano. “L’attuazione sarà difficile, ma riteniamo che sia un buon piano per Israele. Tuttavia, non possiamo realizzarlo con una mano legata dietro la schiena”, ha dichiarato un funzionario statunitense. “Vogliamo procedere in modo collaborativo e abbiamo bisogno della piena cooperazione e collaborazione del governo israeliano”, ha aggiunto.