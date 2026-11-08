Egitto, scontro tra treni a Giza: almeno 7 morti e oltre 100 feriti

In Egitto almeno sette persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra due treni a sud del Cairo. Tra le vittime c’è anche un macchinista. L’incidente è avvenuto nel distretto di al-Ayyat, nella provincia di Giza, a circa 52 chilometri a sud della capitale. Secondo il ministero dei Trasporti, un treno diretto verso la provincia sud-occidentale di Fayoum si è schiantato contro la parte posteriore di un altro convoglio diretto nella provincia meridionale di Assuan.

Il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi ha annunciato di aver ordinato un’indagine tempestiva sull’incidente. Squadre di emergenza e gru sono state inviate sul luogo dello scontro per rimuovere i detriti e ripristinare il servizio ferroviario secondo il normale orario nel più breve tempo possibile, ha dichiarato l’Autorità ferroviaria egiziana.