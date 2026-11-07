Ucraina, missili russi su Kiev. Zelensky: “Così Mosca si prepara a colloqui trilaterali”

Attacco russo, con missili, nella notte sulla capitale dell’Ucraina, Kiev. Come riferito su Telegram dal sindaco della città, Vitali Klitschko, il bilancio, al momento, è di un morto e cinque feriti tra cui un giovane di 14 anni. A causa dell’attacco, fa sapere sempre il sindaco, “il Ponte Nord è stato danneggiato”. Klitschko ha inoltre riferito che l’attacco russo ha arrecato danni anche alle “strutture energetiche”. Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione regionale ha riferito che “il nemico ha lanciato un massiccio attacco utilizzando missili balistici e droni d’attacco”. “Sono stati colpiti impianti energetici, infrastrutture civili ed edifici residenziali. Nel distretto di Brovary, è morto in ospedale un uomo che aveva riportato gravi ferite a seguito dell’attacco nemico della sera precedente”, ha aggiunto. “Inoltre”, ha informato, “a seguito dell’attacco su vasta scala, sono stati registrati danni in cinque distretti della regione di Kiev”. Gli attacchi russi hanno causato la morte di due persone e il ferimento di altre 37 in diverse zone dell’Ucraina nelle ultime 24 ore.

Mosca: “Colpito ponte di Kiev usato per trasferire armi”

La Russia ha riferito di aver colpito il ponte stradale Severny a Kiev, che fornisce il trasferimento di armi alle Forze Armate dell’Ucraina. Lo riferisce la Tass. “Le Forze Armate della Federazione Russa hanno lanciato un massiccio attacco con armi terrestri ad alta precisione e attaccano veicoli aerei senza pilota contro le strutture del complesso militare-industriale, dell’energia e delle infrastrutture di trasporto nella città di Kiev e nella regione di Kiev. Nella città di Kiev, il ponte stradale sul Severny, che fornisce il trasferimento di armi, militari e equipaggiamenti speciali per le Forze Armate dell’Ucraina, è stato colpito”, ha detto il ministero.

Zelensky: “Mosca si prepara a colloqui trilaterali lanciandoci missili”

L’attacco russo su Kiev è stato stigmatizzato dal presidente ucraino Zelensky. “La Russia si sta preparando ai colloqui trilaterali lanciando missili balistici contro le infrastrutture critiche dell’Ucraina. Operazioni di riparazione e soccorso sono in corso nelle regioni colpite, laddove la situazione di sicurezza lo consente. In totale, i russi hanno utilizzato 172 droni e 36 missili balistici, tutti diretti verso Kiev e la regione circostante”. Lo ha dichiarato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le infrastrutture energetiche sono state ancora una volta l’obiettivo principale. La capitale sta affrontando gravi difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento di elettricità, acqua e riscaldamento. Edifici residenziali e il Ponte Nord sono stati danneggiati. Un asilo nido è stato parzialmente distrutto”, ha spiegato. “Nella regione di Kiev, è stata colpita una sottostazione che collega le centrali nucleari di Rivne e Khmelnytskyi a Kiev e alle regioni centrali dell’Ucraina. Sottostazioni sono state danneggiate anche nelle regioni di Vinnytsia, Zhytomyr, Rivne, Kharkiv e Dnipro. Oltre a Kiev, altre dodici regioni sono state colpite. Nove persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino”, ha aggiunto.