Trump: “Ordino di indagare sui democratici che minacciano molte persone”

Il presidente americano Donald Trump con un post su Truth ha reso noto di aver ordinato al Dipartimento di Giustizia di “indagare immediatamente” sui democratici che “stanno minacciando molte persone, incluso il Procuratore Generale degli Stati Uniti, con l’impeachment e altre forme di punizione, pur ammettendo di non avere alcun motivo per farlo e che non vi sono stati atti passibili di impeachment, né tantomeno ipotizzati, da parte delle vittime di questo processo illegale”. “Questa – ha aggiunto – è estorsione ai massimi livelli e dovrebbero essere ritenuti responsabili”. Trump ha aggiunto che le minacce sono state rivolte anche “ai nostri donatori, alcune delle persone più rispettate al mondo, con il carcere e altre forme di punizione, solo perché sono Repubblicani o sostenitori del Partito Repubblicano”.