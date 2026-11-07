Polonia, sparatoria a Cracovia: 5 morti e 12 feriti

Almeno cinque persone sono morte e altre dodici sono rimaste ferite, tra cui due agenti di polizia, in una sparatoria avvenuta a Cracovia, in Polonia, nei pressi della piazza principale del mercato. Secondo le prime ricostruzioni, il responsabile avrebbe aperto il fuoco sulla folla mentre si trovava a bordo di un’auto. Gli agenti intervenuti sul posto hanno risposto sparando contro l’uomo, che è rimasto ferito ed è stato successivamente trasportato in ospedale, dove si trova attualmente sotto sorveglianza.

L’autore della sparatoria avrebbe 25 anni e avrebbe agito da solo. A riferirlo è la radio polacca Rmf24. La polizia ha confermato che si tratta di un cittadino polacco, come comunicato attraverso un messaggio pubblicato su X. Il comando regionale delle forze dell’ordine ha inoltre smentito alcune informazioni circolate nelle ore successive all’accaduto, precisando che nessun agente di polizia è morto e che non è in corso la ricerca di un secondo responsabile. “L’unico responsabile noto dell’incidente è attualmente in custodia“»”, ha chiarito la polizia.

“Sono costantemente aggiornato dal ministro dell’Interno sulla situazione a Cracovia dopo la tragica sparatoria. La polizia sta indagando sul movente e su tutte le circostanze dell’attentato”. Lo ha scritto su X il premier polacco, Donald Tusk. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Varsavia si sono attivate in seguito alla sparatoria. “Il ministro Antonio Tajani sta seguendo la situazione”, si legge sul profilo X del ministero degli Esteri.

Testimoni: “Sembra colpire a caso”

L’autore della sparatoria nella piazza del Mercato di Cracovia indossava una maschera e sembrava colpire le persone a caso. E’ quanto hanno riferito testimoni citati da Gazeta Wyborcza. L’attentatore, secondo i testimoni, è arrivato nella piazza a bordo di un’auto. Ferito dagli agenti di polizia intervenuti, è attualmente ricoverato in ospedale piantonato dalle forze dell’ordine.

Nawrocki: “Profondamente preoccupato”

“Sono profondamente preoccupato per le notizie riguardanti i tragici eventi nel centro di Cracovia. Il mio pensiero va alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie. Rimango in contatto con i servizi competenti e mi aspetto una spiegazione completa delle circostanze che hanno portato a questi tragici eventi”. Lo ha scritto su X il presidente della Polonia Karol Nawrocki. “Il capo dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale è in viaggio verso Cracovia. La sicurezza dei polacchi è una priorità assoluta”, ha aggiunto.