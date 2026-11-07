Parigi, scontri tra studenti e polizia durante il quarto sabato di proteste

Scontri con la polizia e cassonetti in fiamme durante la manifestazione per salari più alti e a sostegno del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori a Parigi. Secondo il ministero dell’Interno francese sarebbero 146mila le persone che oggi sono scese in piazza in tutto il Paese per manifestare. Secondo il gruppo intersindacale giovanile invece i partecipanti sono stati 250mila.