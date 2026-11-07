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sabato 7 novembre 2026

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Parigi, scontri tra studenti e polizia durante il quarto sabato di proteste

Parigi, scontri tra studenti e polizia durante il quarto sabato di proteste
Scontri con la polizie e cassonetto in fiamme durante una manifestazione per salari più alti e a sostegno del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
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Scontri con la polizie e cassonetto in fiamme durante una manifestazione per salari più alti e a sostegno del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Scontri con la polizie e cassonetto in fiamme durante una manifestazione per salari più alti e a sostegno del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Scontri con la polizie e cassonetto in fiamme durante una manifestazione per salari più alti e a sostegno del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Scontri con la polizie e cassonetto in fiamme durante una manifestazione per salari più alti e a sostegno del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Scontri con la polizie e cassonetto in fiamme durante una manifestazione per salari più alti e a sostegno del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)
Scontri con la polizie e cassonetto in fiamme durante una manifestazione per salari più alti e a sostegno del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori a Parigi (Foto AP/Emma Da Silva)

Scontri con la polizia e cassonetti in fiamme durante la manifestazione per salari più alti e a sostegno del movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori a Parigi.  Secondo il ministero dell’Interno francese sarebbero 146mila le persone che oggi sono scese in piazza in tutto il Paese per manifestare. Secondo il gruppo intersindacale giovanile invece i partecipanti sono stati 250mila.

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