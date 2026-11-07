Papa Leone XIV in Uruguay: “Tutti siamo chiamati a costruire ponti”

Prima giornata di viaggio apostolico in Sudamerica per Papa Leone XIV: oggi il Pontefice si trova in Uruguay dove è arrivato nella giornata di ieri. A sole tre settimane da un intervento chirurgico per un tumore ai polmoni, Papa Leone XIV dà così il via a una visita di 12 giorni in tre Paesi dell’America Latina. Primo appuntamento la messa presieduta a Paysandú.

“Non è difficile immaginare i benefici che genera un ponte: apertura, comunicazione, scambio. Perciò, quanto è importante essere costruttori di ponti! Questa è la vocazione a cui tutti siamo chiamati: costruire ponti, rafforzare legami, unire, comunicare, trasmettere la gioia della fede” ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’omelia pronunciata durante la messa. Prevost, a proposito di costruttori di ponti, ha ricordato il beato Jacinto Vera, vescovo di Montevideo: “Fu un testimone coerente della fede che proclamava, generoso nella carità e completamente dedicato alla missione apostolica – ha detto il Papa -. Egli operò col suo zelo pastorale in tutte le direzioni e senza risparmiare sacrifici. Per esempio, si recava a visitare i malati a cavallo, nonostante le grandi distanze, i pericoli del cammino e le intemperie. Il ‘vescovo gaucho’ ha percorso tre volte il territorio uruguaiano, portando fede e speranza ai suoi abitanti. Durante la storica difesa di Paysandú, nel 1864, monsignor Vera si stabilì sull’isola della Carità, di fronte alla città assediata, per assistere rifugiati e feriti di entrambi i fronti. Vi rimase fino alla fine dell’assedio per accompagnare il suo popolo, supplicando in nome di Dio che gli eserciti dei fratelli si dessero l’abbraccio di pace”. Non lasciarsi “trascinare ‘da dottrine varie ed estranee’. Questo l’invito di Papa Leone XIV nel corso dell’omelia pronunciata durante la messa presieduta a Paysandú, in Uruguay. Per il Pontefice “solo così saremo strumenti di unità e legami di carità”.





