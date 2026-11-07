Papa Leone XIV in Uruguay: "Chi non è ancora nato appartiene già alla famiglia umana"

Papa Leone XIV ha esortato a proteggere le persone dal momento del concepimento fino alla fine naturale della vita, in occasione dell’apertura del suo tour sudamericano in Uruguay, un Paese con profonde radici laiche.

Una folla ha accolto il Pontefice mentre attraversava Montevideo a bordo della papamobile, prima di unirsi al presidente Yamandú Orsi per un ricevimento ufficiale in Plaza Independencia. Il Vaticano ha stimato che 30.000 persone si siano radunate lungo il percorso e alla cerimonia.

Parlando in spagnolo, Leone ha elogiato lo sviluppo dell’Uruguay, ricordandone al contempo il patrimonio cattolico e la responsabilità di prendersi cura delle persone vulnerabili.