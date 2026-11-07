Papa Leone XIV in America Latina: "Benedetti controlli, mai avuto dubbi su questo viaggio"

Papa Leone XIV rassicura i malati e racconta la propria esperienza dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore. Durante il volo da Roma a Montevideo, prima tappa del suo viaggio in America Latina, il Pontefice ha rivolto un messaggio a tutte le persone che stanno affrontando una diagnosi oncologica: “Direi loro di non avere paura, i check-up regolari sono benedetti”. E ha aggiunto: “La cosa migliore è prendersi cura di sé stessi”. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulle proprie condizioni di salute dopo l’operazione, Leone XIV ha dichiarato di sentirsi “forse meglio di prima”. Tra i fattori che hanno favorito la sua ripresa ha indicato la fede in Dio, i buoni medici e uno stile di vita sano.

Il Papa ha inoltre spiegato di non aver mai avuto dubbi sulla possibilità di affrontare il viaggio, nonostante le perplessità espresse da alcune persone: “So che qualcuno aveva dubbi su questo viaggio, io non li ho mai avuti”. Nel suo intervento, il Pontefice ha sottolineato anche l’importanza di accompagnare i malati e promuovere la salute pubblica, ribadendo il valore della prevenzione e dei controlli medici regolari. Durante il colloquio a bordo dell’aereo, Leone XIV ha affrontato anche il tema delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. “Sono fiero di essere americano e sono fiero di avere esercitato il mio diritto di voto”, ha dichiarato. Alla domanda sulla possibilità di votare alle eventuali elezioni in Perù, Paese di cui possiede anche la cittadinanza, ha spiegato che non ne avrebbe la possibilità, ma ha aggiunto che lo farebbe volentieri, perché “è una cosa buona”.