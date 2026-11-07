Israele, Herzog affida il mandato di formare il governo a Eisenkot: incarico domani alle 17

Il presidente israeliano Yitzhak Herzog ha annunciato che conferirà il mandato di formare un governo al presidente di Yashar, Gadi Eisenkot. L’ex capo di Stato maggiore è stato invitato alla cerimonia che si terrà domani alle 17 presso la presidenza della Repubblica. Dal momento del conferimento del mandato, Eisenkot avrà 28 giorni di tempo per formare un nuovo governo. Qualora si rendesse necessaria una proroga, il presidente ha la facoltà prevista dalla legge di concedere un’ulteriore proroga fino a 14 giorni. A nulla è valso l’ultimo appello del primo israeliano ministro Benjamin Netanyahu, che ha rinnovato la richiesta di un governo di unità nazionale.

“Questa è la volontà del popolo, ed è ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Un governo che dipende dai sostenitori di Hamas non combatterà Hamas, un governo che dipende da chi odia gli ebrei non preserverà Israele come Stato ebraico. Un governo che dipende dagli islamisti smantellerà lo Stato di Israele dall’interno, come sta accadendo nei paesi europei”, le sue parole per scongiurare un esecutivo sostenuto dai partiti arabi, “con un governo del genere, Israele semplicemente non sopravviverà, e quindi c’è una sola scelta. Non il suicidio nazionale, ma l’unità nazionale. Chiedo la formazione di un governo di unità nazionale che includa tutti i partiti del campo nazionale e tutti i partiti sionisti”.

Toccherà a Eisenkot sciogliere il nodo su che tipo di esecutivo formare. Durante le consultazioni di Herzog con i rappresentanti dei diversi partiti, i leader di 6 liste elette il 27 ottobre, che rappresentano 67 seggi sui 120 della Knesset, hanno espresso la loro preferenza per Eisenkot, mentre i leader di altre 4 liste, che rappresentano 46 parlamentari, hanno indicato una preferenza per Netanyahu. Il partito Yashar di Eisenkot ha accusato il premier di ipocrisia per la richiesta di un governo di unità nazionale, dopo aver “diviso” la società israeliana e aver minato i precedenti governi di unità. Yashar ha affermato che Netanyahu e il suo partito Likud potrebbero rompere la loro alleanza “con gli estremisti” e unirsi a un governo di unità nazionale guidato da Eisenkot, se fossero interessati all’unità.