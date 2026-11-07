Francia, quarto sabato di proteste: 100 manifestazioni in tutto il Paese



La Francia è tornata in piazza per il quarto sabato consecutivo di mobilitazioni contro il caro vita, con circa 100 manifestazioni in tutto il Paese e un imponente dispositivo di sicurezza: 70mila tra poliziotti e gendarmi sono stati schierati su scala nazionale.

Sono 75mila a Parigi e 250mila in tutta la Francia le persone che hanno preso parte alla manifestazioni. Lo ha reso noto il gruppo giovanile intersindacale, che comprende le organizzazioni studentesche delle scuole superiori e universitarie Usl, Union étudiante, Fage e Unef, citato dai media francesi.

A Parigi il corteo autorizzato, promosso da sindacati e organizzazioni studentesche, ha attraversato il centro dalla place de la République alla place de la Nation. In parallelo, i Gilet gialli avevano annunciato un raduno distinto a place de la Concorde, non autorizzato dalle autorità, con il movimento che prevedeva circa 120 iniziative in diverse località francesi, come riporta Bfmtv.



La partecipazione alle manifestazioni di protesta in Francia ha registrato “un netto calo su tutto il territorio nazionale”. Lo riferiscono fonti vicine al ministero dell’Interno citate dai media. “Alle ore 14, 7mila persone partecipavano a 68 manifestazioni, contro i 15mila partecipanti a 65 manifestazioni di sabato 31 ottobre, i 37mila partecipanti a 108 manifestazioni di sabato 24 ottobre e i 67mila partecipanti a 198 manifestazioni di sabato 17 ottobre”, precisano dal ministero, aggiungendo che la situazione è “complessivamente tranquilla e sotto controllo” su tutto il territorio nazionale. Secondo la stessa fonte, “sono stati effettuati 18 fermi, contro i 27 registrati alla stessa ora della settimana precedente”