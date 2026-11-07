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sabato 7 novembre 2026

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Albania, scontri con la polizia a Tirana: esplode la protesta antigovernativa

Albania, scontri con la polizia a Tirana: esplode la protesta antigovernativa
Una bomba molotov esplode davanti a veicoli della polizia durante una manifestazione antigovernativa a Tirana, in Albani (Foto AP/Hameraldi Agolli)
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Un manifestante lancia una pietra durante una protesta antigovernativa a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un manifestante lancia una pietra durante una protesta antigovernativa a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Agenti di polizia in tenuta antisommossa presidiano un raduno antigovernativo a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Alcuni manifestanti spostano un cassonetto durante una protesta antigovernativa a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Agenti di polizia in tenuta antisommossa presidiano un raduno antigovernativo a Tirana, in Albania, (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Agenti di polizia in tenuta antisommossa utilizzano spray al peperoncino durante una manifestazione antigovernativa a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Manifestanti si riparano dietro un cassonetto mentre la polizia utilizza idranti durante una manifestazione antigovernativa a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un manifestante viene colpito dai getti d'acqua della polizia durante una protesta antigovernativa a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un manifestante utilizza un puntatore laser durante una protesta antigovernativa a Tirana, in Albania (Foto AP/Hameraldi Agolli)

I manifestanti in Albania si sono scontrati con la polizia sabato, mentre proseguivano le proteste che chiedono le dimissioni del primo ministro Edi Rama. I giovani manifestanti hanno lanciato pietre contro gli agenti e dato fuoco ai cassonetti dei rifiuti, chiedendo condizioni migliori nel sistema scolastico. Gli scontri si sono intensificati davanti al Ministero dell’Istruzione, per poi estendersi fino alla sede del primo ministro, dove la polizia ha disperso la folla utilizzando gli idranti.

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