Albania, scontri con la polizia a Tirana: esplode la protesta antigovernativa

I manifestanti in Albania si sono scontrati con la polizia sabato, mentre proseguivano le proteste che chiedono le dimissioni del primo ministro Edi Rama. I giovani manifestanti hanno lanciato pietre contro gli agenti e dato fuoco ai cassonetti dei rifiuti, chiedendo condizioni migliori nel sistema scolastico. Gli scontri si sono intensificati davanti al Ministero dell’Istruzione, per poi estendersi fino alla sede del primo ministro, dove la polizia ha disperso la folla utilizzando gli idranti.