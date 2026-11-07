A Torino la manifestazione contro il caro vita: cori contro Meloni

Prende il via da piazza Castello, a Torino, la manifestazione di studenti e attivisti contro il caro vita e la guerra. Ad aprire il corteo uno striscione con la scritta: “No al caro vita, vogliamo dignità. Cacciate fuori i soldi”. Numerose le bandiere italiane e palestinesi presenti tra i manifestanti. In testa al corteo sventola anche una bandiera con il teschio di One Piece, il manga di Eiichiro Oda, diventato uno dei simboli delle proteste studentesche in diverse città europee. Non mancano i cori, alcuni dei quali contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.