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venerdì 6 novembre 2026

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Women In Film, a Beverly Hills le star celebrano le donne del mondo dell’intrattenimento

Women In Film, a Beverly Hills le star celebrano le donne del mondo dell’intrattenimento
Hannah Waddingham, a sinistra, e Sharon Stone arrivano all’evento Women in Film giovedì 5 novembre 2026, presso il Beverly Hilton a Beverly Hills, in California. (Foto AP/Chris Pizzello)
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Evento Women in Film a Beverly Hills
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Al Beverly Hilton di Beverly Hills l’evento promosso da Women In Film per rendere omaggio alle donne che si sono distinte nell’industria dell’intrattenimento. Tra le premiate, il 5 novembre, Salma Hayek, che ha ricevuto il Jane Fonda Humanitarian Award, Adria Arjona con il WIF Max Mara Face of the Future Award e Hannah Waddingham, per il suo impegno a favore delle donne nel settore televisivo. Sul red carpet numerose celebrità tra cui Sharon Stone e Kerry Washington.

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