Women In Film, a Beverly Hills le star celebrano le donne del mondo dell’intrattenimento

Al Beverly Hilton di Beverly Hills l’evento promosso da Women In Film per rendere omaggio alle donne che si sono distinte nell’industria dell’intrattenimento. Tra le premiate, il 5 novembre, Salma Hayek, che ha ricevuto il Jane Fonda Humanitarian Award, Adria Arjona con il WIF Max Mara Face of the Future Award e Hannah Waddingham, per il suo impegno a favore delle donne nel settore televisivo. Sul red carpet numerose celebrità tra cui Sharon Stone e Kerry Washington.