Usa, Trump nomina Miller capo staff della Casa Bianca al posto di Susie Wiles

Rivoluzione alla Casa Bianca. Trump nomina Stephen Miller, architetto delle politiche anti immigrazione dell’amministrazione, capo staff dello Casa Bianca al posto d Susie Wiles. L’annuncio in un post su Truth. “Sono lieto di annunciare che Stephen Miller, attuale vice capo dello staff dell’amministrazione Trump e uno dei miei consiglieri di massima fiducia, assumerà l’incarico di capo dello staff a partire da lunedì 9 novembre 2026”, scrive il presidente. “Susie Wiles, che ha svolto un lavoro eccezionale, passerà all’organizzazione politica di Trump. Desidero ringraziarla per il suo operato come capo dello staff: ha fatto un ottimo lavoro!”, scrive ancora. “Volevo un cambiamento” e Sthepen Miller “farà un grande lavoro”, ha detto rispondendo ai giornalisti.

Nyt: “Trump furioso con Wiles per sconfitta elettorale”

Il New York Times fornisce alcuni retroscena sull’uscita di Susie Wiles come capo dello staff della Casa Bianca e la sua sostituzione con Stephen Miller. La notte delle elezioni, il presidente Trump ha dato a Wiles la colpa del disastro elettorale di midterm, davanti ad altri presenti, scrive il quotidiano, Inoltre, nei giorni scorsi, Trump ha chiesto in privato ad alcuni interlocutori cosa pensassero di Stephen Miller per l’incarico e ha inoltre sondato le opinioni su Jay Clayton, il direttore della National Intelligence. Ma i rapporti tra Trump e Wiles sarebbero già stati incrinati dopo che il presidente aveva deciso di nominare l’inesperta Katie Zacharia come portavoce della Casa Bianca. Zacharia venne poi licenziata pochi giorni dopo la sua nomina.

Wiles: “Servire Trump alla Casa Bianca l’onore della mia vita”

“Servire il Presidente Trump alla Casa Bianca è stato l’onore della mia vita. Sono estremamente orgogliosa di aver contribuito ai traguardi che abbiamo raggiunto insieme: dalla messa in sicurezza dei nostri confini e il taglio delle tasse, al rafforzamento della nostra economia e all’attuazione del principio ‘America First’”. Lo scrive su X Susie Wiles in quello che, afferma, è il suo “ultimo giorno” come capo dello staff della Casa Bianca. “Soprattutto, sono grata per le persone straordinarie al cui fianco ho avuto il privilegio di lavorare. Sebbene il mio ruolo possa cambiare, il mio impegno nei confronti del Presidente e della nostra missione rimarrà immutato”, conclude Wiles.

Jeffries: “Miller è xenofobo e estremista andrebbe estirpato come un tumore”

Il democratico Hakeem Jeffries, che nel prossimo Congresso sarà speaker della Camera, ha affermato in un post sui social media che Stephen Miller, il nuovo capo dello staff della Casa Bianca, dovrebbe essere licenziato dall’amministrazione Trump. “Stephen Miller è uno xenofobo pericoloso e un estremista sconsiderato che ha il sangue degli americani sulle mani”, ha affermato Jeffries. “La sua presenza nel governo dovrebbe essere estirpata come un tumore maligno”.