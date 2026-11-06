Usa, Hegseth: "Impeachment non ha funzionato con Trump e non funzionerà con me"

Pete Hegseth ha risposto duramente alle minacce di impeachment, dopo la disfatta dei repubblicani alle elezioni di midterm Usa 2026. In un video pubblicato su X, il segretario alla Difesa ha dichiarato che “un deputato scontento e sconfitto, insieme a tutti i suoi alleati democratici, ha presentato delle false mozioni di impeachment contro il sottoscritto”, riferendosi al deputato repubblicano Thomas Massie. “Proprio come hanno tentato di fare due volte contro il Presidente Trump. Vedete, le loro politiche non funzionano; perciò, la loro ossessione per il teatro politico – mascherato da esercizio del potere – li spinge a cercare di distruggere i propri avversari. Si tratta, in sostanza, di una politica basata sulla distruzione personale. Non ha funzionato con il Presidente Trump e non funzionerà con me. Potete starne certi», ha aggiunto. Stamani, Massie, che si era opposto alla guerra con l’Iran, ha affermato che la sua iniziativa per mettere sotto accusa Hegseth rappresenta “una versione molto più blanda” di ciò che potrebbe accadere quando i Democratici assumeranno il controllo del Congresso.