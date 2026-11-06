Stati Uniti, giudice federale ordina lo stop alla costruzione dell’arco di trionfo voluto da Trump

La giudice distrettuale degli Stati Uniti Tanya Chutkan ha ordinato lo stop ai lavori di costruzione di un imponente arco di trionfo voluto dal presidente Donald Trump a Washington. L’ordinanza restrittiva temporanea blocca i lavori per 14 giorni e chiede al governo di presentare lunedì prossimo un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori.

La giudice ha affermato che la Virginia e il Distretto di Columbia avevano dimostrato che l’immediatezza dei lavori avrebbe causato un danno concreto ai ricorrenti. “Il danno è certo“, ha scritto nell’ordinanza, “i convenuti avevano inizialmente comunicato al tribunale che i lavori avrebbero potuto iniziare già il 5 novembre 2026, qualora la Commissione nazionale per la pianificazione (NCPC) avesse approvato il progetto nella riunione di quel giorno e il Dipartimento degli Interni avesse autorizzato la costruzione”. Nel loro ricorso, la Virginia e il Distretto di Columbia avevano messo in guardia dal rischio di alterazioni dei flussi di traffico, oltre a esprimere preoccupazioni riguardo all’impatto sulle chiamate di emergenza di mutua assistenza qualora la costruzione dell’arco dovesse procedere. “In secondo luogo, il Distretto e la Virginia dovranno sostenere costi significativi e irrecuperabili. Non appena inizieranno i lavori, il Dipartimento dei trasporti (DDOT) dovrà impiegare tempo del personale e risorse operative per gestire in modo attivo e proattivo deviazioni temporanee, incidenti o veicoli in panne”, ha aggiunto Chutkan.

L’ordinanza fa seguito a una serie di provvedimenti adottati ieri dal governo Usa, tra cui l’approvazione definitiva dell’arco da parte della Commissione nazionale per la pianificazione della capitale con un voto di 8 a 4, al termine di un’udienza durata nove ore e mezza durante la quale numerosi testimoni si sono opposti alla costruzione del monumento. Secondo loro, l’arco distruggerebbe la solennità del vicino Cimitero Nazionale di Arlington, dove sono sepolti centinaia di migliaia di militari caduti e veterani. I favorevoli lavorano per l’amministrazione o sono legati al presidente, che sta spingendo per l’immediata costruzione. Gli oppositori rappresentavano la città di Washington.