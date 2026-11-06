Papa Leone XIV in Uruguay: “Mai avuto dubbi sul viaggio in America Latina”

Papa Leone XIV è atterrato a Montevideo, in Uruguay, per la prima tappa del suo viaggio apostolico in America Latina in cui toccherà anche Argentina e Perù. Il Pontefice è atterrato intorno alle ore 20:20 italiane. Al suo arrivo, all’Aeroporto internazionale di Montevideo-Carrasco ‘General Cesáreo L. Berisso‘, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, Papa Leone XIV è stato accolto dal Presidente della Repubblica, ai piedi della scala anteriore dell’aereo, e da due bambini che gli hanno offerto dei fiori. Successivamente la Guardia d’Onore e la presentazione della Delegazione uruguaiana alla base aerea militare della Fuerza Aérea Uruguaya. A Plaza Independencia la cerimonia di benvenuto.

“Mai avuto dubbi su viaggio in America Latina“

“Vi confesso che dal primo giorno non ho avuto alcun dubbio: ero convinto che il viaggio dovesse aver luogo. E sono davvero contento e dico grazie a Dio e ringrazio i meravigliosi assistenti medici che sono qui oggi. Posso dire di sentirmi piuttosto bene, voi ne siete testimoni”. Così, come riportato da Vatican News, Papa Leone XIV parlando con i giornalisti durante il volo verso Montevideo. Prevost ha poi rivolto un messaggio a chi è malato di cancro a “non avere paura, la diagnosi precoce è la strada migliore, quindi i controlli regolari sono una benedizione”. Papa Leone ha poi spiegato di aver trascorso la degenza al Gemelli leggendo “il breviario, il libro di preghiere, i giornali” e di non aver ancora ripreso il tennis: “Non ancora, ma lo farò”.

Papa: “Fiero di essere americano e di aver votato a Midterm“

“Elezioni midterm in Usa? Ho già fatto una dichiarazione su questo, sono fiero di essere americano e di esercitare il diritto di voto”. Così, come riportato da Vatican News, Papa Leone XIV parlando con i giornalisti presenti sul volo papale diretto in Uruguay. Il Papa ha poi detto di non aver votato in Perù, di cui è anche cittadino, non essendoci la “possibilità” tecnica per votare a distanza. Se avesse potuto, però, lo avrebbe fatto: “È una cosa buona”.