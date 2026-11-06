Francia, scuolabus finisce fuori strada: morte due persone

Stamattina nei pressi di Lent, in Francia, uno scuolabus è uscito di strada ed è finito in un fosso, urtando un albero. La prefettura dell’Ain ha comunicato che due persone hanno perso la vita nell‘incidente: si tratterebbe di un minorenne e di un giovane adulto. Altre 16 persone che erano a bordo del mezzo sono rimaste ferite; 3 sono in gravi condizioni. Il bus trasportava 43 passeggeri, tra cui 15 studenti delle scuole medie e superiori. L’autobus effettua regolarmente la tratta tra Dompierre-sur-Veyle e Bourg-en-Bresse ed era partito da Lione intorno alle 5.30 del mattino, due ore prima dell’incidente.

À la suite de l’accident grave de car survenu à Lent, je me rends sur place. — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) November 6, 2026

Il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha annunciato in un post sul social X che si recherà sul posto.

Aperta indagine per omicidio stradale, autista ricoverato

In un comunicato, la procura di Bourg-en-Bresse ha precisato che l’autista dell’autobus è stato ricoverato in ospedale e “non è ancora stato possibile interrogarlo”. Un’indagine preliminare per omicidio stradale e lesioni aggravate è stata affidata alla sezione investigativa (SR) della gendarmeria di Lione.