Data center, protesta ad Amsterdam: scontri tra manifestanti e polizia

Ad Amsterdam, i manifestanti si sono scontrati con la polizia e alcuni di loro hanno fatto irruzione in un cantiere dove è previsto l’avvio dei lavori per la costruzione di un nuovo data center di Microsoft. Un piccolo gruppo di attivisti è salito su una grande gru e ha lanciato alcuni razzi, sprigionando nell’aria fumogeni blu e rossi. Venerdì gli attivisti che si oppongono ai data center in tutta Europa hanno organizzato proteste e altre azioni in diversi paesi, chiedendo una moratoria sugli sviluppi su larga scala a causa delle preoccupazioni sociali e ambientali che circondano gli impianti affamati di energia. Gli attivisti sostengono che il boom delle strutture che servono il cloud computing e l’intelligenza artificiale sta procedendo senza adeguati processi di consultazione pubblica e senza sufficienti controlli sull’impatto ambientale.