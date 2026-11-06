Arrestato il padre di Meghan Markle per accuse legate a materiale pedopornografico

Thomas Markle, padre della moglie del principe Harry Meghan Markle, è stato arrestato da agenti federali in Florida con accuse legate a materiale pedopornografico. A riferirlo sono persone informate sui fatti, che hanno parlato con l’Associated Press. Thomas Markle è stato preso in custodia vicino a Tampa.

Di recente, Meghan Markle ha dichiarato di essere “profondamente turbata” dalle accuse secondo cui, nell’ex abitazione del padre, sarebbe stata rinvenuta una raccolta di materiale pedopornografico. Ha inoltre rivelato che, nel 2018, era stata inviata alla polizia di Londra una lettera contenente “accuse preoccupanti” nei suoi confronti.