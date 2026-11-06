Allarmi bomba in varie redazioni in Irlanda: interrotte le trasmissioni di RTE

Allarmi bomba contro varie redazioni in Irlanda hanno interrotto le trasmissioni e portato all’evacuazione del personale. Il programma ‘Today With David McCullagh’ dell’emittente RTÉ Radio One è stato interrotto ed è stato sostituito da musica, mentre il personale si riuniva all’esterno degli edifici del campus di Donnybrook. Anche il personale di altre testate, tra cui Newstalk Radio, Today FM, Virgin Media e l’Irish Independent, è stato evacuato. La trasmissione regolare di Radio One è ripresa alle 10.13, come riporta il “Guardian”. L’allarme era contenuto in un’e-mail, ricevuta prima delle 9 del mattino, in cui si annunciava un’esplosione entro 45 minuti. La polizia, con l’ausilio di cani addestrati, è intervenuta sul posto.