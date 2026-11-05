Ucraina, Trump: “Vicini all’accordo tra Mosca e Kiev, riguarderà anche l’Europa”

Donald Trump afferma che Ucraina e Russia sono vicine a raggiungere un’intesa. Lo ha annunciato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca, a Washington. “Siamo molto vicini ad un accordo tra Russia e Ucraina”, “sarà un grande accordo che coinvolgerà anche l’Europa”. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre riferito di avere incontrato l’inviato speciale di Vladimir Putin, ma non la delegazione di Kiev.

Meloni scrive a Costa: “È necessario che l’Ue parli con una sola voce”

Le parole del leader repubblicano sono arrivate proprio nel giorno in cui Giorgia Meloni ha inviato una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. La premier ha fatto presente la “necessità, per l’Europa, di parlare con una sola voce sulla questione Ucraina. Necessità ormai improcrastinabile”. Al termine della giornata Costa ha replicato affermando di concordare con la presidente del Consiglio “sul fatto che l’Europa debba agire con coerenza, unità e determinazione” e ha assicurato che ne parleranno alla prossima riunione informale del Consiglio europeo a Dublino.