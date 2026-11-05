Ucraina, attacco russo nella regione di Kiev scatena incendio: i vigili del fuoco al lavoro

Un attacco russo contro infrastrutture logistiche nella regione di Kiev, in Ucraina, ha ferito un uomo e provocato un incendio, secondo quanto riferito da funzionari locali. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e hanno continuato a spegnere i focolai residui e a smantellare le strutture danneggiate, con l’invio di ulteriori squadre da tutta la regione, ha dichiarato il Servizio statale per le emergenze. La Russia ha lanciato 128 droni d’attacco e due missili da crociera Kh-35 contro l’Ucraina durante la notte, ha dichiarato l’aeronautica militare ucraina. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto o neutralizzato elettronicamente 105 droni, mentre sono stati registrati attacchi in 18 località.