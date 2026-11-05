Stati Uniti, incendio in una casa a New York: almeno 6 morti e 7 feriti

È di 6 morti e 7 feriti il bilancio di un’incendio scoppiato in una casa a due piani a New York, una villetta a schiera nel quartiere di Sunset Park a Brooklyn. La causa dell’incendio non è stata ancora determinata. Sul posto sono intervenuti oltre 200 vigili del fuoco e le fiamme sono state domate in circa tre ore. Alcune persone sono rimaste intrappolate e sono state salvate. Quattro residenti sono morti sul posto, mentre altri due sono deceduti in seguito in ospedale. I feriti hanno riportato lesioni non gravi e tra loro figurano 3 vigili del fuoco. I pompieri stanno indagando.

Sul posto è stata rinvenuta una batteria agli ioni di litio, ma non è chiaro se sia collegata all’incendio. “Al nostro arrivo, c’era fuoco su ogni piano”, ha dichiarato Kevin Woods, capo delle operazioni antincendio del dipartimento, durante una conferenza stampa tenuta nei pressi dell’abitazione in legno gravemente carbonizzata. “Le fiamme uscivano da ogni finestra e ci venivano incontro dalla porta d’ingresso”, ha aggiunto.

“È stato un incendio devastante“, ha dichiarato il sindaco Zohran Mamdani. “Ci vorrà molto tempo prima che questo quartiere riesca a elaborare il lutto per i vicini persi questa mattina e a riprendersi da questo immenso dolore”, ha aggiunto.