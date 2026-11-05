Paraguay, il presidente Peña si dimette per lo scandalo della Ueno Bank

Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha annunciato le sue dimissioni a seguito dello scandalo che ha coinvolto la Ueno Bank. In un videomessaggio pubblicato su X, Peña ha dichiarato di avere scelto di dimettersi per salvaguardare la stabilità del Paese e le istituzioni democratiche.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

“Ho deciso di presentare le mie dimissioni da presidente della Repubblica. Lo faccio pensando alla stabilità del nostro Paese, alla pace sociale e alla necessità di salvaguardare le nostre istituzioni democratiche”, ha affermato il presidente, che si è scusato, ma non si è spinto fino ad assumere responsabilità per la crisi bancaria. “Desidero inoltre scusarmi con il popolo se in qualche modo l’ho deluso. Non è mai stata mia intenzione tradire la fiducia che mi è stata riposta”, ha detto ancora, sottolineando che la sua priorità è garantire che i clienti della banca recuperino i propri risparmi. “Dietro ogni deposito ci sono anni di duro lavoro, sacrifici e sogni di famiglia”, ha sottolineato.

Il contesto in cui arriva il passo indietro del presidente

Le dimissioni sono giunte nel giorno in cui il Parlamento del Paraguay aveva avviato il dibattito per discutere dell’ipotesi di impeachment per Peña, che si è visto voltare le spalle da parte del suo stesso partito, il conservatore Partido Colorado. La crisi è scoppiata dopo che la Banca centrale del Paraguay (Bcp) ha deciso martedì di intervenire su Ueno Bank a causa di un’insufficienza del suo indice di solvibilità, portando alla sospensione dei servizi dell’istituto bancario, con il conseguente congelamento dei depositi di circa 3 milioni di utenti. Il rapido crollo della banca, che vantava come clienti oltre il 60% degli adulti del Paraguay, ha provocato un’onda d’urto nel sistema finanziario del Paese e il caso si è convertito rapidamente nella più grave crisi politica del governo del presidente Santiago Peña. L’impeachment avrebbe richiesto una maggioranza di due terzi dei deputati alla Camera e poi i due terzi dei voti al Senato. Nella mattinata locale di oggi si è verificata una ribellione da parte di diversi membri dello stesso Partito Colorado conservatore di Peña, trasformatasi in rivolta che ha coinvolto l’intero partito. Entrambe le principali fazioni del partito di governo alla Camera dei deputati si sono impegnate a sostenere la procedura di impeachment, dopo che l’ex presidente Horacio Cartes, potente leader del partito, aveva ritirato il proprio sostegno a Peña.

Peña, 47 anni, ex economista del Fondo Monetario Internazionale, mercoledì aveva tentato di superare lo scandalo con un videomessaggio, in cui non si assumeva responsabilità ma prometteva di proteggere i risparmi dei correntisti. Sempre mercoledì aveva nominato un nuovo governatore della banca centrale e approvato pagamenti d’emergenza a favore dei depositanti. La domanda che restava senza risposta, tuttavia, era come abbia potuto una banca legata al presidente, che fino all’anno scorso deteneva una partecipazione nella holding di Ueno, crescere così rapidamente in termini di dimensioni e importanza nonostante i ripetuti avvertimenti su pratiche creditizie dubbie. Per molti paraguaiani, la risposta risiede nella scomoda vicinanza del Partito Colorado di Peña, al potere da lungo tempo, alle autorità di regolamentazione e all’élite imprenditoriale del Paese, una debolezza che è persistita anche se una gestione economica stabile e una rapida crescita hanno reso negli ultimi anni il Paraguay uno dei Paesi cari agli investitori internazionali. Subito dopo aver ottenuto la licenza bancaria nel 2023, Ueno sembrava essere ovunque in Paraguay. L’istituto di credito digitale, una versione rinnovata di una società finanziaria con decenni di storia alle spalle, attirava i clienti con generose offerte di cashback sulla spesa alimentare, era cresciuto fino a contare più di 70 sedi, sponsorizzare la nazionale di calcio del Paraguay e ha avere il proprio nome affisso sullo stadio principale del Paese. Sotto Peña i fondi pubblici sono affluiti nelle casse di Ueno e lui ha inoltre nominato Carlos Carvallo, presidente di Financiera Ueno, predecessore di Ueno Bank, alla guida della Banca centrale, agenzia incaricata di vigilare sull’istituto di credito digitale.

L’evoluzione interna a Ueno Bank

Fino al mese scorso, Ueno dichiarava di detenere circa 800 milioni di dollari in depositi pubblici, pari a circa un quarto del proprio totale, compresi i fondi provenienti dal fondo pensionistico statale, dal fondo sanitario e dai gestori delle gigantesche dighe idroelettriche del Paraguay. Mentre i risparmi dei pensionati e altri fondi pubblici si accumulavano presso Ueno, all’interno della banca centrale crescevano le preoccupazioni. A giugno i suoi ispettori hanno individuato una prassi di prestiti rischiosi a soggetti interni, secondo quanto riportato da ABC Color, uno dei principali quotidiani paraguaiani. Ueno aveva concesso ingenti somme a società legate ai propri proprietari, oltre i limiti consentiti dalla legge e senza garanzie sufficienti a coprire i debiti in caso di insolvenza. In un solo giorno del settembre 2025, quasi 39 milioni di dollari erano stati erogati a tre di queste società. Peña aveva ripetutamente ignorato gli avvertimenti. Ancora il mese scorso ha difeso Ueno e la vigilanza della banca centrale, liquidando le preoccupazioni come una campagna diffamatoria volta a spaventare l’opinione pubblica, ma lunedì tutto è crollato. Le autorità di vigilanza che indagavano sui prestiti concessi da Ueno a società collegate ai suoi proprietari hanno riscontrato operazioni di credito scarsamente documentate, ha affermato la Banca centrale, oltre a spese che la banca aveva erroneamente contabilizzato come attività. Una volta corretti i libri contabili il capitale di Ueno, cioè la riserva che le banche devono mantenere per assorbire le perdite, è sceso a meno della metà del minimo legale.

Martedì la Banca centrale ha posto in amministrazione controllata l’istituto di credito e ha annunciato l’intenzione di trasferire i conti dei clienti, insieme a qualsiasi attività che conservasse ancora valore, ad altre banche prima di liquidare ciò che resta. L’app, le carte e i bonifici di Ueno hanno smesso di funzionare e le sue filiali hanno chiuso i battenti, lasciando i correntisti disperati in fila fuori dagli sportelli senza alcun modo per prelevare i propri risparmi. Mercoledì, la corsa all’apertura di nuovi conti altrove ha mandato in tilt le app mobili di altre banche, alimentando il panico tra la popolazione. Le autorità hanno invitato alla calma e hanno dichiarato di aver iniziato a rimborsare i depositanti, aprendo nuovi conti altrove per circa 280mila persone che avevano utilizzato esclusivamente i servizi di Ueno.

“Il sistema bancario è solido”, aveva insistito Pedro Acosta Bernal, nominato mercoledì presidente ad interim della banca centrale dopo le dimissioni di Carvallo su richiesta di Peña. Le autorità hanno arrestato otto alti dirigenti della Ueno, tra cui il fondatore Miguel Vázquez e il presidente della banca Juan Manuel Gustale. La procura ha inoltre incriminato 27 funzionari bancari e soci d’affari per reati quali abuso di fiducia e tentata frode. Gli avvocati di alcuni degli arrestati hanno dichiarato di aver bisogno di tempo per esaminare le accuse prima di poter rilasciare dichiarazioni. Centinaia di dipendenti della Banca Ueno e di altre società appartenenti al Grupo Vázquez, il conglomerato madre della banca, hanno manifestato oggi davanti al ministero del Lavoro, chiedendo il trattamento di fine rapporto e gli stipendi arretrati, con i loro posti di lavoro in sospeso e gli stipendi bloccati presso la banca fallita. Il giorno prima, centinaia di pensionati, depositanti, studenti universitari e lavoratori avevano invaso le strade di Asunción, la capitale.