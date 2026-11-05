Israele, secondo giorno di consultazioni per Herzog

Seconda e ultima giornata di consultazioni, oggi giovedì 5 novembre, per il presidente israeliano Isaac Herzog. Il capo dello Stato ha incontrato i rappresentanti dei partiti sulla formazione di un nuovo governo dopo le elezioni di martedì 27 ottobre. Né il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu né quello del suo principale sfidante, l’ex capo delle forze armate Gadi Eisenkot, hanno ottenuto la maggioranza assoluta in parlamento. Entrambe le parti sono ora impegnate in negoziati per convincere i partiti minori a unirsi a una coalizione di governo.

Il partito ultraortodosso ‘Giudaismo Unito della Torah’ si è rifiutato di esprimere preferenze su un candidato per la carica di primo ministro di Israele durante le consultazioni, negando il proprio sostegno al premier uscente Benjamin Netanyahu, suo alleato di lunga data. Durante le consultazioni, i rappresentanti degli ultraortodossi hanno chiarito che il loro sostegno a qualsiasi futuro governo dipenderà da una legislazione che preservi l’esenzione dal servizio militare per gli studenti delle yeshiva. Il partito di estrema destra del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, Otzma Yehudit, invece, allineato con la base nazionalista religiosa di Netanyahu, ha indicato l’attuale premier per la carica di primo ministro.