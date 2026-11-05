Israele, secondo giorno di consultazioni dopo le elezioni. Rottura tra ultraortodossi e Netanyahu

Il presidente di Israele Isaac Herzog ha ripreso le consultazioni con i partiti eletti alla nuova Knesset per stabilire a chi affidare la formazione del prossimo governo israeliano. Le consultazioni, iniziate ieri sera con i partiti minori, ovvero Sionismo Religioso, Shas, Yisrael Beytenu e Zehut, vengono trasmesse in diretta streaming dalla residenza presidenziale di Gerusalemme.

Il primo appuntamento della mattinata è stato con United Torah Judaism alle 8.45 (le 7.45 in Italia), seguito da Otzma Yehudit alle 9.45. Herzog ha incontrato anche i Democratici e il partito arabo Ra’am. Nel pomeriggio previsto il confronto con Lista Unita (ore 16.45) e cona B’Yachad (ore 18). La giornata di colloqui si concluderà con l’intervento di Yashar, il partito di Gadi Eisenkot, alle 19.15 e quello del Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, alle 20.30

Ultraortodossi non esprimono candidato premier, rottura con Netanyahu

Il partito ultraortodosso Giudaismo Unito della Torah si è rifiutato di esprimere preferenze su un candidato per la carica di primo ministro di Israele, negando il proprio sostegno al premier uscente Benjamin Netanyahu, suo alleato di lunga data. La decisione arriva dopo che entrambe le fazioni del partito, che conta sette seggi (Degel HaTorah, che rappresenta gli ebrei ultraortodossi lituani e detiene quattro seggi, e Agudat Yisrael, che rappresenta gli ebrei ultraortodossi chassidici e ne detiene tre), hanno ricevuto istruzioni dai rispettivi leader spirituali di non appoggiare alcun candidato. Durante le consultazioni, i rappresentanti degli ultraortodossi hanno chiarito che il loro sostegno a qualsiasi futuro governo dipenderà da una legislazione che preservi l’esenzione dal servizio militare per gli studenti delle yeshiva.

Il partito arabo Ra’am propone Eisenkot come premier e sottolinea: “Hamas deve deporre le armi”

I rappresentanti del partito arabo Ra’am, tra cui il suo presidente Mansour Abbas, Yoav Segalovich e Iman Khatib Yassin, hanno raccomandato al presidente Isaac Herzog di conferire a Gadi Eisenkot, presidente di Yashar!, il mandato di formare un governo in Israele. Inoltre, il leader Abbas ha dichiarato che “la visione è quella della riconciliazione e della pace. Che qui sorgano due Stati e che Hamas e le altre organizzazioni armate depongano le armi. Vogliamo uno Stato palestinese che persegua la pace, ma occorre riconoscere anche i diritti della controparte”.