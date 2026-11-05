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giovedì 5 novembre 2026

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Iran, a Teheran brucia lo striscione con Trump, Netanyahu, Witkoff e Vance durante la protesta filogovernativa

Iran, a Teheran brucia lo striscione con Trump, Netanyahu, Witkoff e Vance durante la protesta filogovernativa
Un enorme striscione che ritrae, da sinistra, l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il vicepresidente statunitense JD Vance, viene dato alle fiamme durante una manifestazione simbolica di condanna contro Stati Uniti e Israele, organizzata dai sostenitori del governo iraniano in piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
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Un enorme striscione che ritrae, da sinistra, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il vicepresidente statunitense JD Vance, viene dato alle fiamme durante una manifestazione simbolica di condanna contro Stati Uniti e Israele, organizzata dai sostenitori del governo iraniano in piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Un enorme striscione che ritrae, da sinistra, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il vicepresidente statunitense JD Vance, viene dato alle fiamme durante una manifestazione simbolica di condanna contro Stati Uniti e Israele, organizzata dai sostenitori del governo iraniano in piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Un enorme striscione che ritrae, da sinistra, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il vicepresidente statunitense JD Vance, viene dato alle fiamme durante una manifestazione simbolica di condanna contro Stati Uniti e Israele, organizzata dai sostenitori del governo iraniano in piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Sostenitori del governo iraniano osservano e riprendono il rogo, programmato, di un enorme striscione che raffigura i leader di Stati Uniti e Israele, in una denuncia simbolica contro i due Paesi, nella piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Un enorme striscione che ritrae, da sinistra, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il vicepresidente statunitense JD Vance, viene dato alle fiamme durante una manifestazione simbolica di condanna contro Stati Uniti e Israele, organizzata dai sostenitori del governo iraniano in piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Un enorme striscione che ritrae, da sinistra, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il vicepresidente statunitense JD Vance, viene dato alle fiamme durante una manifestazione simbolica di condanna contro Stati Uniti e Israele, organizzata dai sostenitori del governo iraniano in piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Un vigile del fuoco trasporta una manichetta mentre un enorme striscione, che ritrae i leader di Stati Uniti e Israele, brucia durante una manifestazione organizzata dai sostenitori del governo iraniano – volta a denunciare simbolicamente gli Stati Uniti e Israele – nella piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)
Un enorme striscione che ritrae, da sinistra, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il vicepresidente statunitense JD Vance, viene dato alle fiamme durante una manifestazione simbolica di condanna contro Stati Uniti e Israele, organizzata dai sostenitori del governo iraniano in piazza della Rivoluzione Islamica a Teheran, in Iran (Foto AP/Vahid Salemi)

A Teheran, sostenitori del governo iraniano e falchi hanno bruciato immagini di funzionari statunitensi e israeliani, mentre alcuni esultavano per la pesante sconfitta subita dal Partito Repubblicano del presidente Donald Trump alle elezioni di metà mandato. In piazza è stato dato fuoco a un enorme cartellone con una foto in cui sono ritratti insieme al tycoon, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Steve Witkoff e JD Vance.

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