Iran, a Teheran brucia lo striscione con Trump, Netanyahu, Witkoff e Vance durante la protesta filogovernativa

A Teheran, sostenitori del governo iraniano e falchi hanno bruciato immagini di funzionari statunitensi e israeliani, mentre alcuni esultavano per la pesante sconfitta subita dal Partito Repubblicano del presidente Donald Trump alle elezioni di metà mandato. In piazza è stato dato fuoco a un enorme cartellone con una foto in cui sono ritratti insieme al tycoon, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Steve Witkoff e JD Vance.