Hong Kong, nuova condanna per l’attivista Joshua Wong: dovrà scontare altri 10 anni in carcere

Nuovo processo e nuova condanna per Joshua Wong, l’attivista simbolo del movimento pro-democrazia di Hong Kong e delle manifestazioni di dissenso del 2019. Un tribunale ha stabilito per lui altri 10 anni di carcere per collusione con paesi stranieri. Wong, che è detenuto da quasi sei anni, a settembre si era dichiarato colpevole e rischiava l’ergastolo. Nelle foto che vi proponiamo, ripercorriamo a ritroso i passaggi che vanno dall’ultima sentenza ai giorni delle proteste di sette anni fa.