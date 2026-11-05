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venerdì 6 novembre 2026

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Hong Kong, nuova condanna per l’attivista Joshua Wong: dovrà scontare altri 10 anni in carcere

Hong Kong, nuova condanna per l’attivista Joshua Wong: dovrà scontare altri 10 anni in carcere
L’attivista pro-democrazia Joshua Wong viene fermato dagli agenti di polizia dopo essersi arrampicato su una gigantesca statua a forma di fiore, donata da Pechino nel 1997, nella Golden Bauhinia Square di Hong Kong (Foto AP/Vincent Yu, Archivio)
Redazione
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L'ex membro di Scholarism Tiffany Chin (a sinistra) e Louis Lee, amico di Joshua Wong, lasciano l'Alta Corte di Hong Kong (Foto AP/Chan Long Hei)
Louis Lee, amico di Joshua Wong, mostra una fotografia che ritrae Joshua Wong, contenuta in un libro pubblicato a Hong Kong da "Scholarism", un gruppo di studenti attivisti a favore della democrazia (AP Photo/Chan Long Hei)
Louis Lee, amico di Joshua Wong, si mette in posa per delle fotografie durante un'intervista a Hong Kong (Foto AP/Chan Long Hei)
La presidente della Camera Nancy Pelosi insieme all'attivista di Hong Kong Joshua Wong (a destra) durante una conferenza stampa sui diritti umani a Hong Kong, a Capitol Hill, Washington (Foto AP/Pablo Martinez Monsivais, Archivio)
Louis Lee, amico di Joshua Wong, si mette in posa per delle fotografie durante un'intervista a Hong Kong (Foto AP/Chan Long Hei)
L'attivista pro-democrazia Joshua Wong parla ai giornalisti presso l'edificio del Consiglio legislativo a Hong Kong (Foto AP/Kin Cheung, Archivio)
Il giovane leader studentesco di Hong Kong Joshua Wong, a sinistra, si trova davanti a ombrelli gialli all'esterno di un tribunale di primo grado a Hong Kong (Foto AP/Vincent Yu, Archivio)
L'attivista di Hong Kong Joshua Wong parla all'esterno dell'Alta Corte prima di una sentenza su una richiesta dell'accusa di pene più severe, a seguito di una decisione di un tribunale di grado inferiore che aveva consentito agli imputati di evitare il carcere a Hong Kong (Foto AP/Vincent Yu, Archivio)

Nuovo processo e nuova condanna per Joshua Wong, l’attivista simbolo del movimento pro-democrazia di Hong Kong e delle manifestazioni di dissenso del 2019. Un tribunale ha stabilito per lui altri 10 anni di carcere per collusione con paesi stranieri. Wong, che è detenuto da quasi sei anni, a settembre si era dichiarato colpevole e rischiava l’ergastolo. Nelle foto che vi proponiamo, ripercorriamo a ritroso i passaggi che vanno dall’ultima sentenza ai giorni delle proteste di sette anni fa.

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