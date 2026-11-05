Francia, liceo vicino a Tolosa dato alle fiamme. A Lille incendiato il cancello di una scuola

In Francia, un liceo è stato incendiato a Tournefeuille, vicino a Tolosa, da alcune persone a volto coperto che sono entrate nell’istituto portando con sé fuochi d’artificio. Lo riporta France Info rilanciando alcune immagini che circolano sui social network. L’istituto è stato evacuato. Stando ai primi elementi raccolti, sono circa una trentina le persone che hanno fatto irruzione nel liceo.

“Questo atto era un tentativo di incendiare l’intero edificio, è stato un gesto deliberato. Abbiamo dei video che metteremo a disposizione delle forze dell’ordine e che, spero, consentiranno di identificare rapidamente i responsabili”, ha dichiarato Kamel Chibli, vicepresidente della regione dell’Occitania. Bfmtv riporta inoltre che in un’altra città, a Lille, il cancello di un liceo è stato dato alle fiamme questa mattina; sono intervenuti agenti e vigili del fuoco. I fatti avvengono nella nuova giornata di mobilitazione nazionale in Francia contro il carovita.